The Butcher's Daughter- Nolita Nolita - Restaurant
Appetizers
WHIPPED FETA
ROASTED RED PEPPER | SEEDLESS HOT PEPPERS FERMENTED CRUDITÉ | PITA | DILL$13.00
TRUFFLE CHIPS & LENTIL CAVIAR
TRUFFLE CHIPS & LENTIL CAVIAR HERBED CRÈME FRAICHE BELUGA LENTIL CAVIAR$10.00
DAILY SOUP
Daily soup (v) - served with a side of toasted sourdough$10.00
HUMMUS
CRUDITE, FLATBREAD, ZA'ATAR, OLIVE OIL (V)$16.00
MUSHROOM CALAMARI
Oyster mushroom, gf flour, Calabrian aioli (v) (gf) Cilantro garnish$17.00
CAULIFLOWER WINGS
RANCH | BBQ OR BUFFALO SAUCE | SESAME SEEDS SCALLIONS (V) (GF)$15.00
Entrees
BACON CARBONARA
CRISPY RICE ‘BACON’ | PARMESAN | ZUCCHINI NOODLES VEGAN BECHAMEL | EGG YOLK | PARSLEY$19.00
RIGATONI ALLA NORMA
SICILIAN EGGPLANT | SAN MARZANO TOMATOES | BASIL | RICOTTA SALATA$22.00
GARDEN COUS COUS
RED PEPPER | CUCUMBER | BABY KALE | HALLOUMI | GREEN HARISSA | TOASTED ALMONDS$18.00
BUTCHER'S MUSHROOM, QUINOA & BEET BURGER
MUSHROOM & QUINOA PATTY | ONION CONFIT LETTUCE | TOMATOES | SECRET SAUCE | GRUYERE | FINGERLING POTATOES WITH AN HERB MEDLEY$22.00
Salads
SUMMER GEM SALAD
AVOCADO | HONEY GEM LETTUCE | VEGAN FETA | ORANGE SEGMENTS | PICKLED FENNEL | RADISH | LEMON VINAIGRETTE PISTACHIO | QUINOA-SUNFLOWER SEED CRUMB$17.00
SPICY KALE CAESAR
Crispy shallots, toasted almonds, almond parmesan, avocado, breadcrumbs, harissa dressing (N) (V)$17.00
CAULIFLOWER CACIO E PEPE
Roasted cauliflower, black pepper, pecorino butter sauce (GF) (D)$17.00
Pizza
MARGHERITA PIZZA
House made red sauce, mozzarella, basil (D) House made red sauce: tomato, pepper, salt, olive oil, basil, onion, garlic$22.00
ZUCCHINI PIZZA
PEPITA PESTO, CASHEW RICOTTA, ZUCCHINI, HERBS, CHARRED LEMON (V) (N)$24.00
MIXED MUSHROOM PIZZA
Button mushrooms, mozzarella, portobello mushrooms, arugula, garlic confit, truffle oil (D) Garlic confit: garlic, salt, olive oil$25.00
HOT HONEY & BEET PEPPERONI PIZZA
Marinara, mozzarella, house "pepperoni", hot honey, fresh oregano (D) (G) Beet Pepperoni: Beet, Flour (Contains Gluten)$24.00
WHITE HEAT PIZZA$25.00
To-Go Juices
BUT FIRST CELERY 16 Oz
Celery, ginger, lemon, spinach, jicama, pineapple, camu camu$12.75
PLAIN ORANGE JUICE 16 Oz$12.75
PLAIN PINEAPPLE JUICE 16 Oz$12.75OUT OF STOCK
PLAIN GRAPEFRUIT JUICE 16 Oz$12.75
#2 ORANGE JUICE 16 Oz
Tangerine, valencia orange, carrot$12.75OUT OF STOCK
#3 YELLOW JUICE 16 Oz
Pineapple, lemon, jicama$12.75OUT OF STOCK
#4 GREEN JUICE 16 Oz
Green apple, celery, spinach$12.75
#6 WATER FLOWER JUICE 16 Oz
Watermelon, fennel, honeydew, cactus pear, lime, lavender, agave$12.75
#8 HONEY BEE JUICE 16 Oz
Grapefruit, turmeric, yuzu, anjou pear, honey, bee pollen, silver tip white tea$12.75
#10 PURE PASSION JUICE 16 Oz
Passion fruit, pineapple, orange, jicama, raspberry, white peony tea$12.75
#13 GODDESS OF GREEN 16 Oz
Kale, cucumber, green apple, fennel, pineapple, thyme, spirulina$12.75
Smoothies
SOLAR POWER
Avocado, pineapple, coconut, kale, hemp protein, cilantro, coconut water, lemon juice$15.00
BRAZILIAN BLAST
Acai, goji, banana, local berries, almond milk, camu camu.$14.00
BRASS MONKEY
Banana, almond butter, peanut butter, honey, maca.$14.00
7 MINUTES IN HEAVEN
Coconut, dates, almond butter, vanilla, almond milk, tocos (N)$14.00
GREEN AF
SPIRULINA, AVOCADO, MORINGA, KALE, BANANA, DATES, CHIA SEEDS, ALMOND BUTTER, ALMOND MILK (N)$16.00
PEACHY GLOW
Turmeric, ginger, banana, peach, mango, dates, coconut yogurt, coconut water$16.00
Coffee + Tea
CARDAMOM ROSE LATTE
Espresso, cardamom-rose simple, almond milk (N)$6.50
DRIP COFFEE
Organic Canyon Coffee - Alentejo$4.00
COLD BREW ICED COFFEE
Canyon Coffee cold brew blend brewed in cold water$6.00
ESPRESSO
Canyon Coffee blend espresso$4.00
CAPPUCCINO$6.00
FLAT WHITE$5.00
CORTADO$5.00
AMERICANO
Canyon Coffee - Alentejo Roast$4.00
GOLDEN STATE
Bd heirloom turmeric, maple, black pepper, almond milk$7.00
MEXICAN CACAO ELIXIR
Raw cacao powder, bd "magic mushroom" powder, maple, cayenne, almond milk$7.00
CARDAMOM CHAI
Spiced chai, cinnamon, raw honey, almond milk$7.00
MATCHA MASTER
Matcha, almond milk, honey, bee polen$7.00
WALNUT CACAO LATTE
Raw cacao, maple, walnut, oat milk$6.00
HOT GOLDEN ELIXIR
Hot water, lemon, yuzu, ginger, honey, echinacea tincture$7.00
ICED TEA
Tea Leaves Black Tea or Lemon Rooibois Tea
MATCHA MOJITO
Homemade mint syrup, matcha, almond milk, vegan whipped cream, bee pollen$7.50
MINT MOJITO$7.50OUT OF STOCK
LAVENDER LATTE$7.00