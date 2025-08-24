The Butcher's Daughter- Venice Venice
Featured Items
BUTCHER'S BREAKFAST
Organic eggs, vegetable hash (avocado, mushrooms, charred kale, roasted tomatoes, poatoes, olives), whipped green tahini, sourdough (d)$21.50
SURFER'S BURRITO
Scrambled eggs, tater tots, cheddar cheese, avocado, jalapeño crema slaw, salsa quemada (D)$18.50
PLAIN ORANGE JUICE 16 Oz$13.00
Appetizers
OG AVOCADO TOAST
Seeded Bread, smashed avocado, cilantro, mustard seeds, sprouts, curry oil, lime (v)$18.00
BRIOCHE FRENCH TOAST
Brioche Bread, Whipped Mascarpone, Fresh Berries, Maple Syrup (D)$15.00
MUSHROOM CALAMARI
Oyster mushroom, gf flour, Calabrian aioli (v) (gf) Cilantro garnish$17.00
WARM BUTTERMILK BISCUITS
Served with housemade preserves, vegan butter$12.00
Brunch entrees
LEMON LAVENDER WAFFLE
Seasonal Fruits, Vegan Whipped Cream, Maple Syrup (v)(gf)$17.00
THE BEST EGG SANDWICH
Harissa Mayo, Cheddar (Real), Smashed Avocado, Kale, Egg (Cooked with Soy Butter), Sourdough Bread. (D)$16.50
JACKFRUIT CRAB CAKE BENEDICT
Organic Poached Egg, Vegan Saffron Hollandaise, Seasonal Green Salad. Crab Cake: jackfruit, sriracha, sweet potato, quinoa, cumin, coriander$19.00
TOASTED CROISSANT
Carrot "Bacon", Smashed Avocado, Poached Egg, Arugula, Parmesan (D)$20.00
KALE & POTATO FRITTATA
Onions, Potatoes, Herbs, Cheddar, Green Harrisa, Shaved Vegetable Salad (d)(gf)$19.00
THE COUNTRY BREAKFAST
Organic eggs, impossible ' sausage', braised kale, buttermilk biscuit, fingerling potato with an herb medley (D) (S)$21.50
BUTCHER'S MUSHROOM, QUINOA & BEET BURGER
MUSHROOM & QUINOA PATTY | ONION CONFIT LETTUCE | TOMATOES | SECRET SAUCE | GRUYERE | FINGERLING POTATOES WITH AN HERB MEDLEY$22.00
IMPOSSIBLE BURGER
Impossible Patty, Cheddar (d), Red Onion, Arugula, Harrisa Mayo (v), Brioche Bun (v). Served with Roasted Fingerling Potatoes$23.00
CHICKEN FRIED TOFU SANDWICH
White cabbage, Harissa Mayo, Togarashi Chips (v)(s)$23.00
Salads
COCONUT YOGURT BOWL
Young Thai Coconut Yogurt, Seasonal Fruits, maple Cardamom Granola (v) (gf)$15.00
ACAI BOWL
Maple cardamom granola, banana, seasonal berries, shaved coconut (V) (GF)$15.00
QUINOA BOWL
Cauliflower Rice, Kale, Manchego, Avocado, Cashews, PEAR VINAIGRETTE$18.00
SUMMER GEM SALAD
CASTELFRANCO | BLISTERED STONE FRUIT | TOASTED WALNUTS | RED ONION | GOAT CHEESE | THAI BASIL | WHITE BALSAMIC VINAIGRETTE$18.00
SPICY KALE CAESAR
Crispy shallots, toasted almonds, almond parmesan, avocado, breadcrumbs, harissa dressing (N) (V)$17.00
Pizza
BRUNCH PIZZA
Spinach, Impossible Sausage, Caramelized Onions, Mozzarella, Thyme Bechamel (d)$25.00
MARGHERITA PIZZA
House made red sauce, mozzarella, basil (D) House made red sauce: tomato, pepper, salt, olive oil, basil, onion, garlic$19.50
MIXED MUSHROOM PIZZA
Button mushrooms, mozzarella, portobello mushrooms, arugula, garlic confit, truffle oil (D) Garlic confit: garlic, salt, olive oil$23.50
ZUCCHINI PIZZA
PEPITA PESTO, CASHEW RICOTTA, ZUCCHINI, HERBS, CHARRED LEMON (V) (N)$21.50
Pastries
To - go juices
BUT FIRST CELERY 16 Oz
Celery, ginger, lemon, spinach, jicama, pineapple, camu camu$13.00
PLAIN PINEAPPLE JUICE 16 Oz$13.00OUT OF STOCK
PLAIN GRAPEFRUIT JUICE 16 Oz$13.00OUT OF STOCK
#2 ORANGE JUICE 16 Oz
Tangerine, valencia orange, carrot$13.00
#3 YELLOW JUICE 16 Oz
Pineapple, lemon, jicama$13.00
#4 GREEN JUICE 16 Oz
Green apple, celery, spinach$13.00
#6 WATER FLOWER JUICE 16 Oz
Watermelon, fennel, honeydew, cactus pear, lime, lavender, agave$13.00
#8 HONEY BEE JUICE 16 Oz
Grapefruit, turmeric, yuzu, anjou pear, honey, bee pollen, silver tip white tea$13.00
#10 PURE PASSION JUICE 16 Oz
Passion fruit, pineapple, orange, jicama, raspberry, white peony tea$13.00
#13 GODDESS OF GREEN 16 Oz
Kale, cucumber, green apple, fennel, pineapple, thyme, spirulina$13.00
Smoothies
7 MINUTES IN HEAVEN
Coconut, dates, almond butter, vanilla, almond milk, tocos (N)$14.00
SOLAR POWER
Avocado, pineapple, coconut, kale, hemp protein, cilantro, coconut water, lemon juice$15.00
BRAZILIAN BLAST
Acai, goji, banana, local berries, almond milk, camu camu.$14.00
BRASS MONKEY
Banana, almond butter, peanut butter, honey, maca.$14.00OUT OF STOCK
PEACHY GLOW
Turmeric, ginger, banana, peach, mango, dates, coconut yogurt, coconut water$16.00
GREEN AF$16.00
Coffee + Tea
DRIP COFFEE
Organic Canyon Coffee - Alentejo$4.00
AMERICANO
Canyon Coffee - Alentejo Roast$4.00
COLD BREW ICED COFFEE
Canyon Coffee cold brew blend brewed in cold water$5.50
ESPRESSO
Canyon Coffee blend espresso$4.00
MESQUITE SHOT$4.00
CAPPUCCINO$6.00
FLAT WHITE$5.50
CAFÉ LATTE$6.00
CORTADO$5.00
ROSEMARY LATTE$6.50
CARDAMOM ROSE LATTE
Espresso, cardamom-rose simple, almond milk (N)$6.50
GOLDEN STATE
Bd heirloom turmeric, maple, black pepper, almond milk$8.00
AMALFI TONIC$7.00
HONEY LAVENDER LATTE$6.50
MESQUITE LATTE$7.50
MATCHA MASTER
Matcha, almond milk, honey, bee polen$7.00
IMMUNE ROCKET$8.00
MEXICAN CACAO ELIXIR
Raw cacao powder, bd "magic mushroom" powder, maple, cayenne, almond milk$8.00
CARDAMOM CHAI
Spiced chai, cinnamon, raw honey, almond milk$8.00
MUDWATER
MudWtr, Almond Milk, Maple Syrup, Cinnamon$8.00
HOT GOLDEN ELIXIR
Hot water, lemon, yuzu, ginger, honey, echinacea tincture$8.00
TEA LEAVES
ICED TEA
Tea Leaves Black Tea or Lemon Rooibois Tea
LONDON FOG
Lavender Earl Grey, Almond Milk, Vanilla Syrup$7.00OUT OF STOCK
SPICED LATTE
Double Espresso, Almond Milk, Fall Spices (Star Anise, Cinnamon, Clove, Cardamom), Vanilla Syrup$7.00OUT OF STOCK
HOT CHOCOLATE$5.00
WALNUT CACAO LATTE
Raw cacao, maple, walnut, oat milk$6.00OUT OF STOCK
SALTED CREAM COFFEE$7.50
YUZU MATCHA TONIC (v)$8.00