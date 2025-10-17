The Butcher's Daughter- Venice Venice
Pizza
MARGHERITA PIZZA
House made red sauce, mozzarella, basil (D) House made red sauce: tomato, pepper, salt, olive oil, basil, onion, garlic$19.50
WHITE PIZZA
BURRATA | PEACHES | SPINACH | AGED BALSAMIC | BASIL$24.50
MIXED MUSHROOM PIZZA
Button mushrooms, mozzarella, portobello mushrooms, arugula, garlic confit, truffle oil (D) Garlic confit: garlic, salt, olive oil$23.50
HOT HONEY & BEET PEPPERONI PIZZA
Marinara, mozzarella, house "pepperoni", hot honey, fresh oregano (D) (G) Beet Pepperoni: Beet, Flour (Contains Gluten)$22.50
ZUCCHINI PIZZA
PEPITA PESTO, CASHEW RICOTTA, ZUCCHINI, HERBS, CHARRED LEMON (V) (N)$21.50
Entrees
CAULIFLOWER$23.00
PESTO BALLERINA
Pepita Pesto Cream, Chipotle Mushrooms, Parmesan$25.00
POTATO GNOCCHI
Peas, Artchokes, Tarragon Cream, Pea Tendrils (v)$24.00
SUMMER VEGETABLE RED CURRY
Tofu, Eggplant, Baby Corn, Summer Squash, Forbidden Rice (GF) (S) (V)$26.00
PAD THAI
Rice noodles, thai basil, carrot, peanuts, egg, cucumber & carrot slaw, thai dressing. (GF) (N)$21.00
BUTCHER'S MUSHROOM, QUINOA & BEET BURGER
MUSHROOM & QUINOA PATTY | ONION CONFIT LETTUCE | TOMATOES | SECRET SAUCE | GRUYERE | FINGERLING POTATOES WITH AN HERB MEDLEY$22.00
IMPOSSIBLE BURGER
Impossible Patty, Cheddar (d), Red Onion, Arugula, Harrisa Mayo (v), Brioche Bun (v). Served with Roasted Fingerling Potatoes$23.00
Salads
SAUTEED GREEN BEANS$14.00
SAUTEED BROCCOLINI
PEANUTS, SESAME, CHILI CRISP$12.00
CAULIFLOWER CACIO E PEPE
Roasted cauliflower, black pepper, pecorino butter sauce (GF) (D)$17.00
FIRE ROASTED SUMMER SQUASH$14.00
SPICY KALE CAESAR
Crispy shallots, toasted almonds, almond parmesan, avocado, breadcrumbs, harissa dressing (N) (V)$17.00
SUMMER GEM SALAD
CASTELFRANCO | BLISTERED STONE FRUIT | TOASTED WALNUTS | RED ONION | GOAT CHEESE | THAI BASIL | WHITE BALSAMIC VINAIGRETTE$18.00
Appetizers
DAILY SOUP
Daily soup (v) - served with a side of toasted sourdough$12.00
MUSHROOM CALAMARI
Oyster mushroom, gf flour, Calabrian aioli (v) (gf) Cilantro garnish$17.00
HUMMUS
CRUDITE, FLATBREAD, ZA'ATAR, OLIVE OIL (V)$17.50
CARAMELIZED RED ONION TART
HONEY LAVENDER GOAT CHEESE | MARINATED TOMATOES | PICKLED BLACKBERRIES | FENNEL HERB SALAD$17.00
SUMMER BURRATA
SUMMER MELON | CUCUMBER | PICKLED FRESNO CHILE | GRILLED SOURDOUGH$18.00
JACKFRUIT CRABCAKE$17.00
HEARTS OF PALM CEVICHE
Avocado, heart of palm, lèche de tigre, herb oil, taro chips (V) (GF)$18.00
To-Go Juices
BUT FIRST CELERY 16 Oz
Celery, ginger, lemon, spinach, jicama, pineapple, camu camu$13.00
PLAIN ORANGE JUICE 16 Oz$13.00
PLAIN PINEAPPLE JUICE 16 Oz$13.00OUT OF STOCK
PLAIN GRAPEFRUIT JUICE 16 Oz$13.00OUT OF STOCK
#2 ORANGE JUICE 16 Oz
Tangerine, valencia orange, carrot$13.00OUT OF STOCK
#3 YELLOW JUICE 16 Oz
Pineapple, lemon, jicama$13.00OUT OF STOCK
#4 GREEN JUICE 16 Oz
Green apple, celery, spinach$13.00
#6 WATER FLOWER JUICE 16 Oz
Watermelon, fennel, honeydew, cactus pear, lime, lavender, agave$13.00
#8 HONEY BEE JUICE 16 Oz
Grapefruit, turmeric, yuzu, anjou pear, honey, bee pollen, silver tip white tea$13.00
#10 PURE PASSION JUICE 16 Oz
Passion fruit, pineapple, orange, jicama, raspberry, white peony tea$13.00
#13 GODDESS OF GREEN 16 Oz
Kale, cucumber, green apple, fennel, pineapple, thyme, spirulina$13.00
Smoothies
SOLAR POWER
Avocado, pineapple, coconut, kale, hemp protein, cilantro, coconut water, lemon juice$14.00
BRAZILIAN BLAST
Acai, goji, banana, local berries, almond milk, camu camu.$13.00
BRASS MONKEY
Banana, almond butter, peanut butter, honey, maca.$14.00
7 MINUTES IN HEAVEN
Coconut, dates, almond butter, vanilla, almond milk, tocos (N)$13.00
PEACHY GLOW
Turmeric, ginger, banana, peach, mango, dates, coconut yogurt, coconut water$16.00OUT OF STOCK
GREEN AF$17.00
Coffee + Tea
DRIP COFFEE
Organic Canyon Coffee - Alentejo$4.00
COLD BREW ICED COFFEE
Canyon Coffee cold brew blend brewed in cold water$5.50
ESPRESSO
Canyon Coffee blend espresso$4.00
MESQUITE SHOT$4.00
AMERICANO
Canyon Coffee - Alentejo Roast$4.00
CAPPUCCINO$6.00
CAFÉ LATTE$6.00
FLAT WHITE$6.00
CORTADO$5.00
ROSEMARY LATTE$6.50
CARDAMOM ROSE LATTE
Espresso, cardamom-rose simple, almond milk (N)$6.50
AMALFI TONIC$7.00
HONEY LAVENDER LATTE$6.50
MESQUITE LATTE$8.00
MATCHA MASTER
Matcha, almond milk, honey, bee polen$7.00
IMMUNE ROCKET$8.00
GOLDEN STATE
Bd heirloom turmeric, maple, black pepper, almond milk$8.00
MEXICAN CACAO ELIXIR
Raw cacao powder, bd "magic mushroom" powder, maple, cayenne, almond milk$8.00
CARDAMOM CHAI
Spiced chai, cinnamon, raw honey, almond milk$8.00
MUDWATER
MudWtr, Almond Milk, Maple Syrup, Cinnamon$8.00
HOT GOLDEN ELIXIR
Hot water, lemon, yuzu, ginger, honey, echinacea tincture$8.00
TEA LEAVES
ICED TEA
Tea Leaves Black Tea or Lemon Rooibois Tea
LONDON FOG
Lavender Earl Grey, Almond Milk, Vanilla Syrup$7.00OUT OF STOCK
SPICED LATTE
Double Espresso, Almond Milk, Fall Spices (Star Anise, Cinnamon, Clove, Cardamom), Vanilla Syrup$7.00OUT OF STOCK
HOT CHOCOLATE$5.00
MACCHIATO$5.00
MOCHA$7.00
SALTED CREAM COFFEE$7.50
YUZU MATCHA TONIC (v)$8.00